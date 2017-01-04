У вівторок, 3 січня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,9

Біля берегів Фіджі стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

Про це повідомляє Геологічна служба США.

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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 221 кілометрі на південний захід від міста Наді. Осередок землетрусу залягав на глибині 17,1 кілометра.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, за 2016 рік в Японії стався 6566 землетрусів з силою поштовхів вище 1 бала, що в 3,5 рази більше, ніж у попередньому році.