У результаті землетрусу в Індії загинула людина

Щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.

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Про це повідомив офіційний представник Центру по боротьбі з наслідками стихійних лих штату Тріпура, передає ТАСС.

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Відзначається, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дхалай штату Тріпура на глибині 28 км, при цьому поштовхи відчувалися на всьому північному сході Індії і в прикордонних територіях Бангладеш.

Землетрус викликав часткові пошкодження будинків і обвалення стін.

"Поки що повної картини наслідків удару стихії немає, інформація з місць продовжує надходити, однак вже відомо про загибель щонайменше однієї жінки через серцевий напад, і поранення чотирьох осіб", - сказав представник відомства.

Крім того, в окрузі Унакоті було зруйновано огорожу на деяких ділянках індо-бангладешської кордону, а в ряді місць сталися зсуви.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,9.