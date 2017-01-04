У результаті землетрусу в Індії загинула людина

15:59, 4 січня 2017
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Щонайменше одна людина загинула, четверо отримали серйозні травми в результаті землетрусу магнітудою 5,7, який стався на північному сході Індії.

Ілюстрація / Reuters
Ілюстрація / Reuters

Про це повідомив офіційний представник Центру по боротьбі з наслідками стихійних лих штату Тріпура, передає ТАСС.

В Японії в 2016 році в 3,5 рази зросла кількість землетрусів

Відзначається, що епіцентр землетрусу знаходився в окрузі Дхалай штату Тріпура на глибині 28 км, при цьому поштовхи відчувалися на всьому північному сході Індії і в прикордонних територіях Бангладеш.

Землетрус викликав часткові пошкодження будинків і обвалення стін.

"Поки що повної картини наслідків удару стихії немає, інформація з місць продовжує надходити, однак вже відомо про загибель щонайменше однієї жінки через серцевий напад, і поранення чотирьох осіб", - сказав представник відомства.

Крім того, в окрузі Унакоті було зруйновано огорожу на деяких ділянках індо-бангладешської кордону, а в ряді місць сталися зсуви.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, біля берегів Фіджі стався землетрус магнітудою 6,9.

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