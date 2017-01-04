В Україні завтра похолодає, у Чернігівській області вночі до -17°

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 січня, в Україні пройдуть дощі та сніг. На півночі вночі до -17°.

Ілюстрація / Reuters

У Києві завтра без опадів, вночі -16°, вдень +2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 6.9 м/с.

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У Львові 5 січня снігопад, вночі -16°, вдень -2°. Вітер мінливий, свіжий.

У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -15°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.2 м/с.

У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -16°, вдень +1°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -10°, вдень +4°, вітер мінливий, до 3,9 м/с.

У Харкові у четвер пройде сніг, температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +6°. Вітер південний, до 7.5 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південно-західний, до 8.8 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі -8°, вдень +3°, вітер південний і західний, помірний.

У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі -4°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

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