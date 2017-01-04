В Україні завтра похолодає, у Чернігівській області вночі до -17°
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 січня, в Україні пройдуть дощі та сніг. На півночі вночі до -17°.
У Києві завтра без опадів, вночі -16°, вдень +2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 6.9 м/с.
На автошляхах України пройде сніг, на півдні температура до +5°
У Львові 5 січня снігопад, вночі -16°, вдень -2°. Вітер мінливий, свіжий.
У Луцьку завтра пройде сніг. Температура повітря вночі -15°, вдень 0°. Вітер мінливий, до 7.2 м/с.
У Вінниці буде хмарно з проясненнями. Температура вночі -16°, вдень +1°. Вітер мінливий, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -10°, вдень +4°, вітер мінливий, до 3,9 м/с.
У Харкові у четвер пройде сніг, температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер західний та південно-західний, слабкий.
У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -9°, вдень +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +3°, вдень +6°. Вітер південний, до 7.5 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +3°. Вітер південно-західний, до 8.8 м/с.
У Краматорську у четвер пройде дощ, температура вночі -8°, вдень +3°, вітер південний і західний, помірний.
У Сєвєродонецьку завтра злива. Температура вночі -4°, вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°