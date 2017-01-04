На Київ насуваються морози: вночі похолодає до -16°

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 січня у столиці без опадів, температура повітря вночі до -16°, вдень до +2°.

У Києві очікується похолодання / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -10°.

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Вітер північно-західний та південно-західний, до 6.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:08.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 січня, в Україні пройдуть дощі та сніг. На півночі вночі до -17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.