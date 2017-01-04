На Київ насуваються морози: вночі похолодає до -16°

19:00, 4 січня 2017
2011
0

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 січня у столиці без опадів, температура повітря вночі до -16°, вдень до +2°.

У Києві очікується похолодання / УНІАН
У Києві очікується похолодання / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -10°.

На автошляхах України пройде сніг, на півдні температура до +5°

Вітер північно-західний та південно-західний, до 6.9 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:58, а зайде у 16:08.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 січня, в Україні пройдуть дощі та сніг. На півночі вночі до -17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин