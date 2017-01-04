На південь та схід України суне циклон: принесе хуртовини та штормовий вітер

6 січня циклон з південного заходу Європи переміститься на південь та схід України.

Із 6 січня на півдні та сході України очікуються хуртовини та штормовий вітер / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, цей циклон принесе суттєве ускладнення погодних умов.

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"На півдні та сході - зона АТО! - у п'ятницю, 6 січня, випаде мокрий сніг, литиме дощ, налипання мокрого снігу, дуже складна ситуація на дорогах, там, де сніг, - хуртовини та штормовий вітер до 15-24 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні синоптика.

Крім того, Діденко розповіла, що сьогодні основні опади перемістилися на північну частину України. "На дорогах ситуація ускладнюється, будьте обережними", - попередила вона.