На південь та схід України суне циклон: принесе хуртовини та штормовий вітер

17:06, 4 січня 2017
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6 січня циклон з південного заходу Європи переміститься на південь та схід України.

Із 6 січня на півночі та сході України очікуються хуртовини та штормовий вітер / Фото УНІАН
Із 6 січня на півдні та сході України очікуються хуртовини та штормовий вітер / Фото УНІАН

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За її словами, цей циклон принесе суттєве ускладнення погодних умов.

Завтра в Україні різко погіршиться погода

"На півдні та сході - зона АТО! - у п'ятницю, 6 січня, випаде мокрий сніг, литиме дощ, налипання мокрого снігу, дуже складна ситуація на дорогах, там, де сніг, - хуртовини та штормовий вітер до 15-24 метрів за секунду", - йдеться у повідомленні синоптика.

Крім того, Діденко розповіла, що сьогодні основні опади перемістилися на північну частину України. "На дорогах ситуація ускладнюється, будьте обережними", - попередила вона.

Як повідомляла Погода УНІАН, в Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури у 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу. 

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