Негода накрила захід України: снігопад паралізував рух у трьох областях (фото, відео)
Через сильний сніг та замети на автодорогах державного значення Закарпатської області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
На Львівщині, за інформацією Укравтодору, з 9 години 4 січня обмежено рух великовагового транспорту на ділянці дороги М-06 Київ – Чоп, км 621 – км 702 (від м. Стрий до межі із Закарпатською областю).
З 10 години 30 хвилин 4 січня рух великовагового транспорту обмежено також на ділянці дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, км 132 – км 156 (від м. Турка до межі із Закарпатською областю).
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"На Івано-Франківщині, за інформацією Укравтодору, з 12 год. 4 січня тимчасово обмежено рух великовагового транспорту при виїзді в Закарпатську область зі сторони Яблунецького перевалу – автодорога Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів; зі сторони м. Долини – автодорога Р-21 Долина – Хуст", - розповіли надзвичайники.
Тому у ДСНС звернулися до водіїв й закликали утриматися від поїздок і дочекатися покращення погодних умов.
Зазначається, що у Львівській та Закарпатській областях 4 січня пориви вітру до 23 м/с, місцями 25-30 м/с.
"Крім того, у горах Львiвської областi та високогiр'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні рятувальників.
Раніше очевидці з місця подій повідомили УНІАН, що дорогу на виїзді з Мукачева у бік Львова перекрили й для легкового транспорту. Зі Стрия у напрямку Мукачевого також нікого не пускають.
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