Негода накрила захід України: снігопад паралізував рух у трьох областях (фото, відео)

Через сильний сніг та замети на автодорогах державного значення Закарпатської області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту.

Негода накрила Закарпаття, Львівщину та Івано-Франківщину / ДСНС

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

На Львівщині, за інформацією Укравтодору, з 9 години 4 січня обмежено рух великовагового транспорту на ділянці дороги М-06 Київ – Чоп, км 621 – км 702 (від м. Стрий до межі із Закарпатською областю).

З 10 години 30 хвилин 4 січня рух великовагового транспорту обмежено також на ділянці дороги Н-13 Львів – Самбір – Ужгород, км 132 – км 156 (від м. Турка до межі із Закарпатською областю).

Читайте також У Закарпатській області через негоду знеструмлено 25 населених пунктів (фото, відео)

"На Івано-Франківщині, за інформацією Укравтодору, з 12 год. 4 січня тимчасово обмежено рух великовагового транспорту при виїзді в Закарпатську область зі сторони Яблунецького перевалу – автодорога Н-09 Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів; зі сторони м. Долини – автодорога Р-21 Долина – Хуст", - розповіли надзвичайники.

Тому у ДСНС звернулися до водіїв й закликали утриматися від поїздок і дочекатися покращення погодних умов.

Зазначається, що у Львівській та Закарпатській областях 4 січня пориви вітру до 23 м/с, місцями 25-30 м/с.

"Крім того, у горах Львiвської областi та високогiр'ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться у повідомленні рятувальників.

Раніше очевидці з місця подій повідомили УНІАН, що дорогу на виїзді з Мукачева у бік Львова перекрили й для легкового транспорту. Зі Стрия у напрямку Мукачевого також нікого не пускають.