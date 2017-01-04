На Закарпатті зійшли снігові лавини

Сьогодні внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин.

У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У першому випадку снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники.

Друга лавина зійшла на автошлях місцевого значення Колочава-Хуст, між селом Вільшани Хустського району та селом Мерешор Міжгірського району. «Внаслідок сходження снігової маси було заблоковано чотири автомобілі, в яких знаходилося близько 10 чоловік, які покинули транспортні засоби самостійно», - йдеться в повідомленні.

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До місця події направлено одне відділення державного пожежно-рятувального поста с. Колочава, рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я та 2 одиниці снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського Райавтодору.

Жертв та травмованих немає, запевняють в ДСНС.

Як повідомляла Погода УНІАН, негода накрила захід України: снігопад паралізував рух у трьох областях.