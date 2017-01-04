На Закарпатті зійшли снігові лавини

18:58, 4 січня 2017
3097
0

Сьогодні внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин.

У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua
У Закарпатській області зійшли 2 снігові лавини / zak.depo.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У першому випадку снігові маси зійшли на автошлях місцевого значення між населеними пунктами Нересниця та Широкий Луг Тячівського району. Внаслідок цього рух транспорту частково обмежений. Над ліквідацією працюють дорожні служби та рятувальники.

Друга лавина зійшла на автошлях місцевого значення Колочава-Хуст, між селом Вільшани Хустського району та селом Мерешор Міжгірського району. «Внаслідок сходження снігової маси було заблоковано чотири автомобілі, в яких знаходилося близько 10 чоловік, які покинули транспортні засоби самостійно», - йдеться в повідомленні.

На південь та схід України суне циклон: принесе хуртовини та штормовий вітер

До місця події направлено одне відділення державного пожежно-рятувального поста с. Колочава, рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення смт Міжгір’я та 2 одиниці снігоочисної техніки Міжгірського та Хустського Райавтодору.

Жертв та травмованих немає, запевняють в ДСНС.

Як повідомляла Погода УНІАН, негода накрила захід України: снігопад паралізував рух у трьох областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин