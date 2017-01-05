Північ Німеччини затоплює: повінь може стати найбільшою за останні 10 років

06:15, 5 січня 2017
2162
0

На півночі Німеччини, у федеральних землях Шлезвіг-Гольштейн і Мекленбург-Передня Померанія оголошено режим надзвичайного стану через ураганний вітер.

На півночі ФРН оголошено режим НС / DPA
На півночі ФРН оголошено режим НС / DPA

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на dpa.

На вулицях у містах Любек, Росток, Варнемюнде і Вісмар увечері в середу, 4 січня, були зафіксовані затоплення. Пошкоджені десятки будинків. В Любеку щонайменше 8 автомобілів були витягнені із затоплених територій. Піші підходи до центральних районах міст виявилися перекриті. Повінь може стати найбільшою за останні 10 років.

На заході України через негоду обмежили рух вантажного транспорту

Метеорологи не виключають, що рівень води в містах підніметься ще на 10 сантиметрів. В Любеку, Вісмар і Ростоку рівень уже перевищив норму більш ніж на півтора метри. При цьому ураганний вітер трохи стих, як повідомляє диктор телебачення ARD. На острові Рюген один з районів комуни Гагер виявився відрізаним від решти острова. Ще на одному острові Німеччини - Узедоме - ушкодження виявилися більш істотними.

На сході й півдні країни не виключені сильні снігопади та зливи із градом. У п'ятницю по всій Німеччині очікуються морози до мінус 7 градусів, а в горах - до мінус 20.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик Друга половина літа принесе в Україну пекельну спеку до +40° - синоптик
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин