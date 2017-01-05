В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +6° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 5 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найтепліше буде на півдні - до +6°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг / УНІАН

У столиці без опадів, удень +2°. Вітер північно-західний та південно-західний, до 6.9 м/с.

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У Львові 5 січня снігопад, температура повітря вдень -2°. Вітер північно-західний, свіжий.

У Луцьку сьогодні пройде сніг. Температура повітря вдень 0°. Вітер мінливий, свіжий.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у четвер мінлива хмарність. Температура +1°. Вітер мінливий, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють снігопад, температура вдень +4°, вітер мінливий, до 3,9 м/с.

На півдні - до +6° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура до +1°, вітер західний та південно-західний, слабкий.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +6°. Вітер південний, до 7.5 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря +1°. Вітер південний і південно-західний, слабкий.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +3°. Вітер південно-західний, до 8.8 м/с.

У Краматорську у четвер пройде дощ, вдень +3°. Вітер південний і західний, помірний.

У Сєвєродонецьку очікується злива, температура вдень +3°. Вітер південний і південно-західний, до 6.1 м/с.

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