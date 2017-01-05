У Києві сьогодні без опадів, вдень до +2°

08:30, 5 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, 5 січня в столиці вдень до +2°, без опадів.

В Києві до вечора похолодає / УНІАН
В Києві до вечора похолодає / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +2°, ввечері - до -10°. Вітер південно-західний, до 8.5 м/с.

На автошляхах України пройде сніг, на півдні температура до +5°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:58, а зайде у 16:08.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 5 січня в Україні пройде дощі і сніг. Найтепліше буде на півдні - до +6°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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