У всіх населених пунктах Закарпаття відновили електропостачання

09:56, 5 січня 2017
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Увечері 4 січня у всіх населених пунктах Закарпатської області відновили електропостачання, порушене через снігопад.

Негода на Закарпатті / ДСНС
Негода на Закарпатті / ДСНС

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на 17:00 4 січня за інформацією ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" електропостачання у всіх населених пунктах  області відновлено", - йдеться в повідомленні.

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Через погіршення погодних умов на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту залишається обмежений.

Станом на 08:00 рятувальники вже відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах області.

Повідомляється, що ліквідовано наслідки сходження лавин на проїжджу частину автодороги місцевого значення між населеними пунктами Широкий Луг - Нересниця Тячівського району та на автодорогу місцевого значення між населеними пунктами Красна та Усть-Чорна.

Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами Вільшани та Мерешор. Внаслідок сходження цієї лавини було заблоковано 6 автомобілів, в яких знаходилося 11 чоловік. Жертв та травмованих внаслідок події немає. На даний час всі 11 чоловік тимчасово поселені до Вільшанського будинку-інтернату для дітей інвалідів.

Нагадаємо, 4 січня через снігопад у Закарпатській області було відключено від електропостачання 25 населених пунктів.

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