У всіх населених пунктах Закарпаття відновили електропостачання
Увечері 4 січня у всіх населених пунктах Закарпатської області відновили електропостачання, порушене через снігопад.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
"Станом на 17:00 4 січня за інформацією ВАТ ЕК "Закарпаттяобленерго" електропостачання у всіх населених пунктах області відновлено", - йдеться в повідомленні.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +6° (карта)
Через погіршення погодних умов на перевалах Закарпатської області рух великовагового транспорту залишається обмежений.
Станом на 08:00 рятувальники вже відбуксирували 87 автомобілів, які застрягли на засніжених трасах області.
Повідомляється, що ліквідовано наслідки сходження лавин на проїжджу частину автодороги місцевого значення між населеними пунктами Широкий Луг - Нересниця Тячівського району та на автодорогу місцевого значення між населеними пунктами Красна та Усть-Чорна.
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами Вільшани та Мерешор. Внаслідок сходження цієї лавини було заблоковано 6 автомобілів, в яких знаходилося 11 чоловік. Жертв та травмованих внаслідок події немає. На даний час всі 11 чоловік тимчасово поселені до Вільшанського будинку-інтернату для дітей інвалідів.
Нагадаємо, 4 січня через снігопад у Закарпатській області було відключено від електропостачання 25 населених пунктів.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°