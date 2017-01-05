Рятувальники попереджають про сильний вітер та лавинну небезпеку в Карпатах

Сьогодні, 5 січня, в Україні місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

У Карпатах очікується значний рiвень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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"5 січня у західних, Донецькій, Луганській, Запорізькій областях та в Криму пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. На дорогах країни ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

Крім того, 5 січня у зв'язку з очікуваними сильними снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей очікується значний (III) рiвень лавинної небезпеки. У гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин.