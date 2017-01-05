На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°
У четвер і п'ятницю на автошляхах України пройде сніг. У п'ятницю в напрямку Ужгорода похолоднішає до -19°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +2°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -14°, пройде сніг.
На трасі Київ – Ужгород снігопад, температура в дорозі -1° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями пройде сніг, температура до -19°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +6° (карта)
За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, місцями пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +5°.
У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до +2°. 6 січня на цьому напрямку снігопад, температура -14°... -6°.
За маршрутом Київ – Чернівці практично без опадів, 0° ... +3°. За даним напрямом у п'ятницю пройде сніг, температура до -16°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°