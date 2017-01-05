На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°

13:00, 5 січня 2017
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У четвер і п'ятницю на автошляхах України пройде сніг. У п'ятницю в напрямку Ужгорода похолоднішає до -19°.

УНІАН
На популярних українських маршрутах очікується снігопад / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ – Одеса без опадів. Температура +2°... +5°. Завтра на цьому маршруті температура до -14°, пройде сніг.

На трасі Київ – Ужгород снігопад, температура в дорозі -1° ... +2°. У п'ятницю на цьому маршруті місцями пройде сніг, температура до -19°.

В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на півдні до +6° (карта)

За маршрутом Київ - Маріуполь температура до +4°, місцями пройде мокрий сніг. Завтра на даному маршруті практично без опадів, температура до +5°.

У напрямку Харкова синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура в дорозі до +2°. 6 січня на цьому напрямку снігопад, температура -14°... -6°.

За маршрутом Київ – Чернівці практично без опадів, 0° ... +3°. За даним напрямом у п'ятницю пройде сніг, температура до -16°.

Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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