На Закарпатті відновлено рух вантажівок - ДСНС

14:27, 5 січня 2017
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У Закарпатській області проїзд по автошляхах державного значення забезпечений у нормальному режимі.

УНІАН
На Закарпатті відновлено рух вантажівок / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Водіям великовагового транспорту, котрі не можуть самостійно здолати слизьку дорогу, рятувальники надають допомогу у буксируванні. Загалом з початку сильних снігопадів вже було відбуксировано 89 транспортних засобів.

Крім того, підрозділи ДСНС та облавтодору продовжують ліквідовувати наслідки сходження лавини на автодорогу місцевого значення Колочава-Хуст між населеними пунктами Вільшани та Мерешор.

Нагадаємо, внаслідок погіршення погодних умов на території Закарпатської області зафіксовано сходження двох лавин.

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