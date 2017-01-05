У четвер, 5 січня, у Києві на дорогах очікується ожеледиця.

Киян попереджають про ожеледицю на дорогах / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, 5 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями, часом невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця", - йдеться в повідомленні.

У КМДА закликають водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста.

Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, в Україні місцями очікуються пориви вітру 15-20 м/с.