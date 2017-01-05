Завтра Україну накриє снігом, на заході вдарять 20-градусні морози

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході та півночі вночі похолодає до -20°.

В Україні завтра пройде сніг / УНІАН

У Києві завтра пройде сніг, вночі -15°, вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

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У Львові 6 січня без опадів, вночі -20°, вдень -13°. Вітер північний, помірний.

У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -19°, вдень -13°. Вітер північний, до 6.0 м/с.

У Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура вночі -20°, вдень -14°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -17°, вдень -6°, вітер північний, до 10.5 м/с.

У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер мінливий, помірний.

У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю пройде сніг, температура вночі 0°, вдень +1°, вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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