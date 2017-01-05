Завтра Україну накриє снігом, на заході вдарять 20-градусні морози
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході та півночі вночі похолодає до -20°.
У Києві завтра пройде сніг, вночі -15°, вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°
У Львові 6 січня без опадів, вночі -20°, вдень -13°. Вітер північний, помірний.
У Луцьку завтра хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі -19°, вдень -13°. Вітер північний, до 6.0 м/с.
У Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура вночі -20°, вдень -14°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на завтра обіцяють снігопад. Температура вночі -17°, вдень -6°, вітер північний, до 10.5 м/с.
У Харкові у п'ятницю пройде сніг, температура вночі -7°, вдень -6°. Вітер мінливий, помірний.
У Дніпрі завтра очікуються опади. Температура вночі -6°, вдень -5°. Вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі пройде дощ. Температура вночі +6°, вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
Жителям Маріуполя обіцяють дощ, температура вночі 0°, вдень +4°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю пройде сніг, температура вночі 0°, вдень +1°, вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку завтра очікується снігопад. Температура вночі -1°, вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°