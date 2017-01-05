Завтра в Києві пройде сніг, вдень до -11°

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 січня, у столиці пройде сніг, температура повітря вдень до -11°.

У Києві завтра пройде сніг / УНІАН

До вечора в Києві температура повітря знизиться до -17°.

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Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

Завтра сонце в столиці зійде у 07:57, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. На заході та півночі вночі похолодає до -20°.

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