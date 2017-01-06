В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до -13° (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°, а ось у Криму стовпчик термометра підніметься до +11°.
У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.
У Львові 6 січня без опадів, температура повітря вдень -13°. Вітер північний, помірний.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°
У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -13°. Вітер північний, до 6.0 м/с.
За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура -14°. Вітер північний та північно-західний, помірний.
Одеситам на сьогодні обіцяють снігопад, температура вдень -6°, вітер північний, до 10.5 м/с.
У Харкові пройде сніг. Температура -6°, вітер мінливий, помірний.
У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.
У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, помірний.
Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.
У Краматорську у п'ятницю пройде сніг, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.
У Сєвєродонецьку очікується снігопад, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.
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Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°