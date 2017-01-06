В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до -13° (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°, а ось у Криму стовпчик термометра підніметься до +11°.

В Україні сьогодні очікуються опади / УНІАН

У столиці сьогодні пройде сніг, вдень -11°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

У Львові 6 січня без опадів, температура повітря вдень -13°. Вітер північний, помірний.

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У Луцьку сьогодні хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень -13°. Вітер північний, до 6.0 м/с.

За прогнозом синоптиків, у Вінниці у п'ятницю пройде сніг. Температура -14°. Вітер північний та північно-західний, помірний.

Одеситам на сьогодні обіцяють снігопад, температура вдень -6°, вітер північний, до 10.5 м/с.

На заході до -13° / УНІАН

У Харкові пройде сніг. Температура -6°, вітер мінливий, помірний.

У Сімферополі сьогодні пройде дощ. Температура вдень +11°. Вітер мінливий, до 5.3 м/с.

У Дніпрі очікуються опади. Температура повітря -5°. Вітер мінливий, помірний.

Жителям Маріуполя на сьогодні обіцяють дощ, температура вдень +4°. Вітер мінливий, до 5.8 м/с.

У Краматорську у п'ятницю пройде сніг, вдень +1°. Вітер мінливий, слабкий.

У Сєвєродонецьку очікується снігопад, температура вдень +2°. Вітер мінливий, до 5.5 м/с.

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