У Києві сьогодні пройде сніг, вдень до -11°

08:30, 6 січня 2017
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Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 6 січня, у столиці вдень до -11°, пройде сніг.

У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН
У Києві сьогодні пройде сніг / УНІАН

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень -11°, ввечері - до -17°. Вітер північний та північно-західний, до 7.2 м/с.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°

Сьогодні сонце в столиці зійшло у 07:57, а зайде в 16:10.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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