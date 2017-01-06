Через негоду в Одеській та Миколаївській областях обмежено рух вантажівок

09:57, 6 січня 2017
1350
0

У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Одеській та Миколаївській областях з 08:00 6 січня обмежено рух вантажівок.

В Одеській та Миколаївській областях обмежено рух вантажівок / dsns.gov.ua
В Одеській та Миколаївській областях обмежено рух вантажівок / dsns.gov.ua

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.

На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°

В Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування.

У Миколаївській області з 08:00 6 січня буде тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).

Нагадаємо, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео) Замість доріг - провали і річки: у США сильні дощі призвели до повеней (фото, відео)
Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео) Дороги перетворилися на річки: Вінницю затопило після сильної зливи (відео)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин