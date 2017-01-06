Через негоду в Одеській та Миколаївській областях обмежено рух вантажівок
У зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Одеській та Миколаївській областях з 08:00 6 січня обмежено рух вантажівок.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укравтодор.
На популярних українських маршрутах пройде сніг, завтра на заході похолодає до -19°
В Одеській області тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на всіх автодорогах загального користування.
У Миколаївській області з 08:00 6 січня буде тимчасово обмежено рух великовагового транспорту на автодорогах державного значення, зокрема: Одеса – Мелітополь – Новоазовськ, км 55+550 (від межі із Одеською обл.) – км 177+531 (до межі із Херсонською обл., під’їзд до смт. Березанка, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14 – км 4+40 (до перехрестя вулиць у смт. Берзанка) та Нечаєне – Очаків, км 0+000 (від примикання до автодороги М-14) – км 36+900 (до перехрестя з автодороги Т-15-07 на виїзді з м. Очаків).
Нагадаємо, 6 січня в Україні пройдуть дощі та сніг. Найхолодніше буде на заході - до -13°.
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