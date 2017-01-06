В Україні сьогодні очікується сильний вітер, у Карпатах високий рівень лавинної небезпеки - ДСНС

10:54, 6 січня 2017
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Сьогодні, 6 січня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

УНІАН
Сьогодні у Карпатах високий рівень лавинної небезпеки / УНІАН

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до -13° (карта)

"6 січня у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", - йдеться в повідомленні.

Вдень в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети (на Одещині, Миколаївщині та Кіровоградщині місцями дуже сильний сніг); у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь. В Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині місцями 25 м/с; на дорогах країни ожеледиця.

Нагадаємо, у зв’язку з очікуваним погіршенням погодних умов в Одеській та Миколаївській областях з 08:00 6 січня обмежено рух вантажівок.

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