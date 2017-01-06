У Миколаївській області через негоду обмежено рух всього автотранспорту
У Миколаївській області з 10:00 6 січня тимчасово обмежено рух усіх категорій транспортних засобів.
Як пояснили УНІАН у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області, таке рішення прийнято з метою недопущення заторів в русі для забезпечення оперативної розчистки доріг від снігу.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до -13° (карта)
Служба також закликає користувачів доріг утриматися від поїздок до закінчення негоди для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду по автодорогах області.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 8:00 було обмежено рух для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ; Т-15-14 під'їзд до смт Березанка; Т-15-13 Нечаяне-Очаків.
Згідно з прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, в області очікуються сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, північний вітер 17-22 м/с, пориви до 25 м/с.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°