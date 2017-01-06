У Миколаївській області через негоду обмежено рух всього автотранспорту

11:19, 6 січня 2017
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У Миколаївській області з 10:00 6 січня тимчасово обмежено рух усіх категорій транспортних засобів.

фото: УНІАН
У Миколаївській області обмежено рух всього автотранспорту / УНІАН

Як пояснили УНІАН у Службі автомобільних доріг у Миколаївській області, таке рішення прийнято з метою недопущення заторів в русі для забезпечення оперативної розчистки доріг від снігу.

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Служба також закликає користувачів доріг утриматися від поїздок до закінчення негоди для більш ефективної роботи снігоприбиральної техніки до повного зняття обмежень проїзду по автодорогах області.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 8:00 було обмежено рух для великовагових та великогабаритних транспортних засобів на дорогах загального користування державного значення М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ; Т-15-14 під'їзд до смт Березанка; Т-15-13 Нечаяне-Очаків.

Згідно з прогнозами Українського гідрометеорологічного центру, в області очікуються сильні снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, снігові замети, сніговий накат, північний вітер 17-22 м/с, пориви до 25 м/с.

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