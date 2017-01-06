На вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг (карта)

Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в суботу до -22°.

На вихідних в Україні продовжиться снігопад / УНІАН

У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -20°, вдень -18°. У неділю також очікуються опади, -15°...-14°.

У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -22°, вдень -17°. У неділю без опадів, -13°...-11°.

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У Луцьку в суботу вночі -20°, вдень -17°, мінлива хмарність. У неділю вночі -15°, вдень -13°, без опадів.

У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -15°...-13°. У неділю до -16°, пройде сніг.

Одеситам на вихідних обіцяють снігопад. У суботу температура вночі -15°, вдень -13°. У неділю -16°...-12°.

Прогноз на 7 січня / УНІАН

Прогноз на 8 січня / УНІАН

У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю -6°...-3°, очікуються опади.

У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде сніг, температура повітря -12°...0°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, -4°...+11°. У неділю -6°...-2°, снігопад.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура опуститься до -4°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю температура опуститься до -7°, пройде сніг з дощем.

У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, мокрий сніг.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу сонячно, температура до -22°. У неділю пройде сніг, вночі -20°, вдень -16°.

У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -21°, вдень -16°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень до -13°.

У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +3°. У неділю температура вдень +1°, можливий дощ.

У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -20°, у неділю без опадів, температура повітря -18° ...-13°.

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