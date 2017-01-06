На вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг (карта)
Згідно з даними Погода УНІАН, на вихідних у практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в суботу до -22°.
У столиці в суботу пройде сніг, температура повітря вночі -20°, вдень -18°. У неділю також очікуються опади, -15°...-14°.
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі -22°, вдень -17°. У неділю без опадів, -13°...-11°.
В Україні сьогодні пройдуть дощі і сніг, на заході до -13° (карта)
У Луцьку в суботу вночі -20°, вдень -17°, мінлива хмарність. У неділю вночі -15°, вдень -13°, без опадів.
У Вінниці в суботу очікується снігопад, температура повітря -15°...-13°. У неділю до -16°, пройде сніг.
Одеситам на вихідних обіцяють снігопад. У суботу температура вночі -15°, вдень -13°. У неділю -16°...-12°.
У Харкові в суботу пройде сніг, температура вночі -8°, вдень -1°. У неділю -6°...-3°, очікуються опади.
У Дніпрі в суботу хмарно з проясненнями. Температура вночі -2°, вдень +2°. У неділю пройде сніг, температура повітря -12°...0°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, -4°...+11°. У неділю -6°...-2°, снігопад.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють хмарну погоду, температура вночі -6°, вдень +1°. У неділю хмарно з проясненнями, температура опуститься до -4°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі -4°, вдень +3°. У неділю температура опуститься до -7°, пройде сніг з дощем.
У Сєвєродонецьку завтра мінлива хмарність, температура вночі -4°, вдень +2°. У неділю -5°...+1°, мокрий сніг.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу сонячно, температура до -22°. У неділю пройде сніг, вночі -20°, вдень -16°.
У Моршині на Львівщині в суботу ясно, вночі -21°, вдень -16°. У неділю без опадів, вночі -15°, вдень до -13°.
У Трускавці у суботу мінлива хмарність, температура до +3°. У неділю температура вдень +1°, можливий дощ.
У Сваляві завтра хмарно з проясненнями, -20°, у неділю без опадів, температура повітря -18° ...-13°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°