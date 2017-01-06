На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -20°

На автодорогах України в найближчими днями пройде сніг, на заході температура опусится до -20°.

На популярних українських маршрутах пройде сніг / УНІАН

Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде сніг, температура до -11°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади -18°...-13°. У неділю снігопад, до -14°.

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На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі --16°... -11°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -20°. У неділю по цьому маршруту снігопад, температура в дорозі -16°... -9°.

На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -12°... -5°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура -18°... -1°. У неділю також очікуються опади, до -14°.

На Маріупольському напрямку сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура -12°...+4°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю снігопад, до +2°.

На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -14°... -9°. У суботу на цьому маршруті пройде сніг. У неділю очікується снігопад, температура до -15°.

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