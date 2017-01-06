На популярних українських маршрутах пройде сніг, на заході температура до -20°
На автодорогах України в найближчими днями пройде сніг, на заході температура опусится до -20°.
Згідно з прогнозом Погода УНІАН, за маршрутом Київ - Одеса сьогодні пройде сніг, температура до -11°. Завтра на цьому маршруті також очікуються опади -18°...-13°. У неділю снігопад, до -14°.
На вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг (карта)
На трасі Київ - Ужгород сьогодні місцями пройде сніг, температура в дорозі --16°... -11°. Завтра на цьому маршруті мінлива хмарність, температура до -20°. У неділю по цьому маршруту снігопад, температура в дорозі -16°... -9°.
На трасі Київ - Харків сьогодні пройде сніг. Температура в дорозі -12°... -5°. Завтра по цьому маршруту снігопад, температура -18°... -1°. У неділю також очікуються опади, до -14°.
На Маріупольському напрямку сьогодні пройдуть дощі і сніг, температура -12°...+4°. Завтра по цьому маршруту практично без опадів. У неділю снігопад, до +2°.
На дорозі Київ - Чернівці сьогодні без опадів. Температура в дорозі -14°... -9°. У суботу на цьому маршруті пройде сніг. У неділю очікується снігопад, температура до -15°.
Детальніше про погоду на популярних маршрутах України дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +15°
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Дніпро+30°... +15°
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Донецьк+29°... +14°
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Житомир+26°... +17°
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Запоріжжя+30°... +17°
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Івано-Франківськ+25°... +14°
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Київ+28°... +19°
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Кіровоград+29°... +15°
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Луганськ+29°... +13°
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Луцьк+27°... +16°
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Львів+26°... +16°
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Миколаїв+31°... +16°
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Одеса+30°... +17°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +16°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +15°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+28°... +16°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+28°... +17°
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Чернігів+29°... +17°
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Чернівці+23°... +17°