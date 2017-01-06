В аеропорту "Одеса" через негоду змінено графік прийому і відправлення літаків

У міжнародному аеропорту "Одеса" через негоду змінено графік прийому і відправлення літаків.

Аеропорт "Одеса" / mcaroff.livejournal.com

Як повідомила УНІАН прес-секретар ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Марія Попович, сьогодні вранці виконано приймання і відправлення тільки одного рейсу.

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"Борт зі Стамбула прибув за розкладом о 9:00 та, згідно з графіком, відправився о 10:00.

На підльоті три рейси, але погода помітно погіршується. Скасовані два рейси... Зараз проводиться очищення злітно-посадкової смуги. Але, крім іншого, погіршилась видимість", - сказала Попович.

Зокрема, скасовані рейси з Києва (Жуляни, очікувався в 11:10) і зі Стамбула (Туреччина, 12:25), а також виліт з Одеси до Києва, запланований на 17:50.

Як пояснили в аеропорту, "на підході" рейс з Борисполя (очікувався об 11:00) і Шарм-ель-Шейха (Єгипет, очікувався о 12:30).

Крім того, вже відомо, що затримуються літаки: з Відня (Австрія), запланований на 13:25, з Мінська (Білорусь) – на 13:40 і Стамбула (Туреччина) – на 16:00.

У п'ятницю з ранку в Одесі – сильний вітер, снігопад. Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, у місті оголошено штормове попередження.

"Згідно з прогнозом синоптиків, вдень 6 січня місцями по Одеській області і в другій половині дня по Одесі очікується посилення північного вітру, пориви 25-28 м/с", - наголосили в мерії.