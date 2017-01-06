У Дніпрі водіїв через негоду попросили не виїжджати на дороги міста

13:19, 6 січня 2017
3027
0

Патрульна поліція Дніпра попросила водіїв не виїжджати на дороги міста.

Дніпрян просять без гострої необхідності не користуватися машинами / ДСНС
Дніпрян просять без гострої необхідності не користуватися машинами / ДСНС

У місті очікуються складні погодні умови - зниження температури - від 10 до 5 морозу в денні години і до -14 вночі, посилення вітру, з поривами до 12 метрів в секунду, туман, місцями сильні снігопади і сніг з дощем, йдеться у повідомленні поліції на їхній сторінці у Facebook.

В аеропорту "Одеса" через негоду змінено графік прийому і відправлення літаків

"Рекомендуємо утриматись від подорожей на великі відстані та без гострої необхідності не виїжджати на дороги міста. Якщо від поїздки відмовитись неможливо, то подбайте про наявність теплих речей та інших засобів, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації", - наголошують поліцейські.


Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж) Виверження вулкану в Гватемалі: завершилися пошукові роботи, загинули 110 осіб (фоторепортаж)
Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта) Погода на тиждень: в Україні місцями пройдуть дощі з грозами, на вихідних похолодає (карта)
У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні У ДСНС попереджають про погіршення погодних умов в Україні
Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28° Сьогодні в Києві без опадів, температура до +28°
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин