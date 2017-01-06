У Дніпрі водіїв через негоду попросили не виїжджати на дороги міста

Патрульна поліція Дніпра попросила водіїв не виїжджати на дороги міста.

Дніпрян просять без гострої необхідності не користуватися машинами / ДСНС

У місті очікуються складні погодні умови - зниження температури - від 10 до 5 морозу в денні години і до -14 вночі, посилення вітру, з поривами до 12 метрів в секунду, туман, місцями сильні снігопади і сніг з дощем, йдеться у повідомленні поліції на їхній сторінці у Facebook.

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"Рекомендуємо утриматись від подорожей на великі відстані та без гострої необхідності не виїжджати на дороги міста. Якщо від поїздки відмовитись неможливо, то подбайте про наявність теплих речей та інших засобів, які можуть знадобитися у разі виникнення небезпечної ситуації", - наголошують поліцейські.



