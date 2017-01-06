У Кіровоградській області через негоду з 15:00 обмежено рух для всіх видів автотранспорту

13:31, 6 січня 2017
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У Кіровоградській області через погіршення погодних умов з 15:00 6 січня тимчасово обмежено рух усіх видів транспортних засобів.

УНІАН
В Кіровоградській області обмежено рух для всіх видів автотранспорту / УНІАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кіровоградської ОДА, рішення про обмеження руху транспорту було ухвалене сьогодні на засіданні обласного оперативного штабу для вжиття невідкладних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

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Поки з 12:00 діє обмеження руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах загального користування державного і місцевого значення у Кіровоградській області.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 13:00 у Кропивницькому йде сніг і сильний вітер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 січня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами вже обмежено рух транспорту у трьох південних областях: Херсонській, Одеській та Миколаївській.

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