Негода крокує Україною: рятувальники відзвітували, як підготувалися до сильних морозів та снігопаду

13:37, 6 січня 2017
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На території України у зв’язку з негодою функціонує понад 3 тис. 500 пунктів обігріву.

На території України функціонує понад 3,5 тис. пунктів обігріву / Фото dsns.gov.ua
На території України функціонує понад 3,5 тис. пунктів обігріву / Фото dsns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, про це заявив голова ДСНС Микола Чечоткін на засіданні оперативного штабу з регіонами щодо ліквідації наслідків негоди в Україні.

Зокрема, він зазначив, що впродовж 4-6 січня рятувальники витягли зі снігових заметів 140 автомобілів, у яких перебувало 190 людей. В областях працює понад 3500 пунктів обігріву, у яких отримали допомогу більше 20 тис. громадян. Служба порятунку розгорнула понад 100 мобільних пунктів.

У Миколаївській області через негоду обмежено рух всього автотранспорту

Чечоткін також закликав водіїв не виїжджати на автомобілях на далекі відстані. “Я звертаюся до водіїв з проханням утриматися від користування власними авто та поїздок на далекі відстані. Всі служби цілодобово працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше стабілізувати ситуацію”, - зазначив він.

За даними Укргідрометцентру, впродовж 6-8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети.

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