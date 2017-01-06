Укргідрометцентр назвав області, які на Різдво замете найсильніше

Директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда заявляє, що в період 6-7 січня погодні умови будуть надзвичайно контрастними - від 0° у східних та південно-східних областях до 14-19°, місцями – 20-25° морозу в західних та північних областях.

Вихідними замітатиме аж шість областей України / ДСНС

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні.

«Сьогодні вже над півднем України утворився циклонічний вихор, який повільно, але пересувається в північному напрямку над територією України. Дійсно, ускладнення погодних умов вже розпочалось в Одеській та Миколаївській областях, де спостерігаються дуже сильні снігопади, практично дуже мала видимість на дорогах, швидкість вітру досягає 20-22 м/с», - заявив він.

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За словами Кульбіди, впродовж 6-7 січня ускладнення погодних умов очікується на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської областях. «Це сильні снігопади, хуртовини, снігові замети. З цих усіх областей ми очікуємо, що найбільша кількість опадів випаде на Одещині та в Миколаївській області – приріст висоти снігового покриву складе 30-35 см. Кіровоградська – 25-30 см, Черкаська, Полтавська та Сумська – 20-25 см», - зазначив він.

«Що стосується Чернігівської, Київської, Вінницької областей – то тут приріст висоти снігу становитиме до 19 см. Спокійна ситуація буде в західних регіонах», - додав директор Українського гідрометцентру.