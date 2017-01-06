Синоптики розповіли, коли до України прийде потепління

З 10 січня на територію України після сильних морозів та снігопадів прийде потепління.

Сильні морози недовго триматимуться в Україні / Фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні.

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"Циклон залишить територію України 9 січня, але вже 8 січня інтенсивність опадів зменшиться, швидкість вітру також суттєво зменшиться. Тобто цей період буде достатньо коротким", - зазначив він.

"Вже з 10 січня буде відмічатись поступове підвищення температурного режиму на тлі відсутності особливо небезпечних погодних явищ", - підсумував директор Українського гідрометцентру.

Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних у практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в суботу до -22°.