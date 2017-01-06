Синоптики розповіли, коли до України прийде потепління
З 10 січня на територію України після сильних морозів та снігопадів прийде потепління.
Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомив під час засідання міжвідомчого оперативного штабу державної комісії з питань надзвичайних ситуацій щодо ускладнення погодних умов в Україні.
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"Циклон залишить територію України 9 січня, але вже 8 січня інтенсивність опадів зменшиться, швидкість вітру також суттєво зменшиться. Тобто цей період буде достатньо коротким", - зазначив він.
"Вже з 10 січня буде відмічатись поступове підвищення температурного режиму на тлі відсутності особливо небезпечних погодних явищ", - підсумував директор Українського гідрометцентру.
Як повідомляла Погода УНІАН, на вихідних у практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в суботу до -22°.
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