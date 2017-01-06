До кінця доби 6 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

У Києві оголосили штормове попередження / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

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"За прогнозом Українського гідрометцентру, у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 6 січня в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, синоптики прогнозують зниження температури повітря вночі та вдень до 15-17° морозу, на дорогах ожеледицю.

У разі снігопаду вранці 7 січня буде прийнято рішення перекрити в’їзд до столиці великогабаритного транспорту.

Нагадаємо, сьогодні, 6 січня, у багатьох областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.