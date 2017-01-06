В Одесі у зв'язку зі снігопадом обмежено рух громадського електротранспорту

14:48, 6 січня 2017
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В Одесі через несприятливі погодні умови обмежено рух громадського електротранспорту.

Негода в Одесі / Думська
Негода в Одесі / Думська

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, у зв'язку зі складними погодними умовами внесено тимчасові зміни в схеми руху деяких маршрутів.

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Зокрема, трамвай маршруту №20 не функціонує. Замість нього, як стверджують у мерії, запущений рейсовий автобус. Робота трамвайного маршруту №27 скорочена до 16-ї станції Люстдорфської дороги. Також значно скорочено маршрути тролейбусів: №9 прямує тільки до залізничного вокзалу, №12 - до площі Дерев'янко.

Зазначається, що у зв'язку з погіршенням погодних умов в Одесі на вулиці міста для боротьби зі снігом виведені 2045 співробітників комунальних служб та 86 одиниць спецтехніки.

"З 7 годин ранку в безперервному режимі на дорогах Одеси працює спецтехніка і снігоприбиральна техніка комунального підприємства "Міські дороги", - заявили в мерії.

Також на вулицях Одеси працюють співробітники і техніка комунальних підприємств "ЖКС", які виконують роботи по очищенню тротуарів, пішохідних переходів та зупинкових комплексів від снігу та посипання піщано-сольовою сумішшю.

У відділі комунікацій Головного управління Нацполіціїї в області повідомили, що ситуація в населених пунктах області, обласному центрі та на автошляхах знаходиться під контролем поліції. У поліцейського главку створено оперативний штаб.

"Для ліквідації можливих наслідків негоди вулиці патрулюють поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії України та громадські активісти", - заявили у відділі.

Правоохоронці просять громадян без необхідності не залишати будинки, обмежити пересування на особистому автотранспорті та ін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі та Одеській області заметіль, снігопад, штормовий вітер.

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