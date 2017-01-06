ДСНС закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів через негоду

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів в період святкових днів через погіршення погодних умов.

ДСНС закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів / УНІАН

Про це повідомив глава ДСНС Микола Чечоткін на засіданні оперативного штабу з приводу ускладнення погодних умов в Україні.

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"Я звертаюся до власників автотранспортних засобів та керівникаів автотранспортних підприємств з проханням утриматися від виїзду за межі населених пунктів, особливо це стосується Одеської, Миколаївської, Черкаської, Херсонської, Кіровоградської, Полтавської областей", – зазначив глава ДСНС.

За словами Чечоткіна, найбільше погіршення погодних умов очікується в південній і центральній частині України, у зв'язку з чим оперативні штаби Херсонської, Одеської, Миколаївської областей вже переведені на посилений режим роботи, а рух вантажного транспорту на трасах цих областей обмежена.

"На дорогах працює снігоприбиральна техніка. На даний момент встановлено понад 3,5 тис. пунктів обігріву, їх адреси знаходяться на сайті облдержадміністрацій", – Чечоткін.

Присутній на засіданні віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що контроль за роботою оперативного штабу в Одеській області візьме голова ДСНС.

Як повідомляв УНІАН, в Україні 6-7 січня у зв'язку з вторгненням арктичного повітря очікується різке зниження температури в 15 областях вночі до 13-19° морозу, місцями до 20-26° морозу, вдень до 11-17° морозу.