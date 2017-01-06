В Аргентині горить більше мільйона гектара степів
Пожежі, які вирують в аргентинських провінціях Ла-Пампа, Ріо-Негро і Буенос-Айрес з грудня, пошкодили та знищили більше мільйона гектарів степів.
Про це повідомив міністр навколишнього середовища і сталого розвитку країни Серхіо Бергман, передає ТАСС.
Збиток від лісових пожеж у Теннессі оцінили в $500 мільйонів
"Мова йде про більш ніж 1 млн гектарів. Зараз стоїть завдання запобігти втратам, не тільки матеріальні, але і людські. Ми стежимо за ситуацією в провінції Буенос-Айрес і збираємося зустрітися з місцевою владою і мерами", - сказав міністр.
До теперішнього моменту інформації про потерпілих або загиблих в результаті пожежі немає.
У той же час вогонь знищив тисячі гектарів посівів і пасовищ. Крім того, пожежі призвели до масової загибелі худоби.
Як зазначає місцева влада, пожежникам вдалося взяти під контроль значну частину вогнищ загоряння, проте ситуацію ускладнює сильний вітер і суха погода.
Нагадаємо, у результаті великої лісової пожежі, що спалахнула поблизу чилійського міста Вальпараїсо, постраждали 19 осіб.
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