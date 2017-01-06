Україну заполонили сніг та морози (фоторепортаж)

21:12, 6 січня 2017
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В Україні лютує негода. На дорогах у шести областях діють обмеження на рух транспорту.

Фото УНІАН
На вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг / Фото УНІАН

У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами і завірюхами в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях України запроваджено обмеження для руху транспорту.

У Києві оголосили штормове попередження

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів в період святкових днів через погіршення погодних умов.

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в неділю до -22°.

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