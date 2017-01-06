Україну заполонили сніг та морози (фоторепортаж)

В Україні лютує негода. На дорогах у шести областях діють обмеження на рух транспорту.

На вихідних у більшості регіонів України збережуться сильні морози і пройде сніг / Фото УНІАН

У зв'язку зі складними погодними умовами, снігопадами і завірюхами в Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській областях України запроваджено обмеження для руху транспорту.

Читайте також У Києві оголосили штормове попередження

Державна служба надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликала водіїв не виїжджати за межі населених пунктів в період святкових днів через погіршення погодних умов.

Згідно з даними УНІАН Погода, на вихідних практично по всій Україні пройде сніг. У більшості регіонів збережеться холодна погода, на заході в неділю до -22°.