На Одещині зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів, у тому числі "швидку"

В Одеській області рятувальники сьогодні витягли зі снігових заметів понад 20 автомобілів, у тому числі карету "швидкої".

На Одещині із заметів визволили "швидку" / ДСНС

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, з 8.00 станом на 17.00 зі снігових заметів вилучено 23 автомобілі, в тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик.

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«Транспортні затори утворилися в Татарбунарському районі біля села Спаське - близько 20 автомобілів, і в Ізмаїльському районі - за межами села Кирнички - близько 30 автомобілів. Силами підрозділів ДСНС та Служби автомобільних доріг затор транспортних засобів біля Спаського ліквідовано», - зазначили в главку.

У ліквідації надзвичайних подій від Головного управління ДСНС задіяно 13 одиниць спеціальної техніки і 47 осіб. Від Національної поліції залучено 31 одиницю техніки та 73 людини. Для розчищення автошляхів від Служби автомобільних доріг працює 134 одиниці спеціальної техніки та 179 співробітників.

Через негоду в Одеській області обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

На території області розгорнуто 16 пунктів обігріву.

За повідомленням ПАТ «Одесаобленерго», знеструмлено 31 населений пункт в Арцизькому, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Саратському, Татарбунарському, Білгород-Дністровському, Іванівському, Лиманському районах та Чорноморці. Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одеській області сильний північний вітер, пориви 25-28 м/с, хуртовина. Синоптики прогнозують таку погоду на 7 і 8 січня.