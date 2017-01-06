На Одещині зі снігових заметів витягли понад 20 автомобілів, у тому числі "швидку"
В Одеській області рятувальники сьогодні витягли зі снігових заметів понад 20 автомобілів, у тому числі карету "швидкої".
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, з 8.00 станом на 17.00 зі снігових заметів вилучено 23 автомобілі, в тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який прямував на виклик.
В Одесі у зв'язку зі снігопадом обмежено рух громадського електротранспорту
«Транспортні затори утворилися в Татарбунарському районі біля села Спаське - близько 20 автомобілів, і в Ізмаїльському районі - за межами села Кирнички - близько 30 автомобілів. Силами підрозділів ДСНС та Служби автомобільних доріг затор транспортних засобів біля Спаського ліквідовано», - зазначили в главку.
У ліквідації надзвичайних подій від Головного управління ДСНС задіяно 13 одиниць спеціальної техніки і 47 осіб. Від Національної поліції залучено 31 одиницю техніки та 73 людини. Для розчищення автошляхів від Служби автомобільних доріг працює 134 одиниці спеціальної техніки та 179 співробітників.
Через негоду в Одеській області обмежено рух вантажівок та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
На території області розгорнуто 16 пунктів обігріву.
За повідомленням ПАТ «Одесаобленерго», знеструмлено 31 населений пункт в Арцизькому, Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Саратському, Татарбунарському, Білгород-Дністровському, Іванівському, Лиманському районах та Чорноморці. Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одеській області сильний північний вітер, пориви 25-28 м/с, хуртовина. Синоптики прогнозують таку погоду на 7 і 8 січня.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°