Гідрометцентр: 7-8 січня в Україні збережуться складні погодні умови
Гідрометцентр попереджає, що впродовж 7-8 січня на території України збережуться складні погодні умови: снігопади і хуртовини, снігові замети та сильний вітер.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
За прогнозами синоптиків, 7-8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.
Негода в Україні: на дорогах шести областей обмежено рух транспорту
В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.
Крім того, у зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
Впродовж 7 січня по західній половині Чорного моря очікується посилення північного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 30-50 дм, швидке обледеніння суден, погіршення видимості до 100-500м.
У місті Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, зниження мінімальної температури до 15-18º.
У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16º, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25º морозу.
9 січня 2017 року синоптики очікують послаблення та припинення небезпечних явищ.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в період з 6 по 7 січня внаслідок несприятливих погодних умов сталося знеструмлення 71 населеного пункту у семи областях.
Також обмежено рух транспортних засобів на автодорогах в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.
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