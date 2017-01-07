В Україні лютує негода: на Одещині рятувальники визволили зі снігових заметів 184 автомобіля

12:18, 7 січня 2017
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В Одеській області рятувальники за добу витягли зі снігових заметів 184 автомобіля, в тому числі швидку допомогу.

dsns.gov.ua
Врятовано 554 людини, з них 80 дітей / dsns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, через снігопад утворилися транспортні затори в деяких районах області.

«Сотні людей опинилися в «пастці». Всього зі снігових заметів станом на 9.00 витягли 184 автомобіля, в тому числі автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик. Врятовано 554 людини, з них 80 дітей», - зазначили в прес-службі.

На території області розгорнуто 47 пунктів обігріву, в тому числі 5 мобільних пунктів обігріву від Головного управління ДСНС в Одеській області. З початку ускладнення погодних умов у мобільних пунктах обігріву перебували 123 людини.

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За повідомленням ПАТ «Одесаобленерго», станом на 9.00 знеструмлено 28 населених пунктів у Болградському, Ізмаїльському, Кілійському, Ренійському, Саратському, Татарбунарському, Ширяївському, Білгород-Дністровському, Біляївському та Лиманському районах.

Із 8:00 6 січня заборонено рух вантажних, великовагових та великогабаритних транспортних засобів, із 10:00 - закрито рух транспортних засобів на автодорогах загального користування по трасі Одеса - Миколаїв та Одеса - Рені. У визначених місцях відстою на території області перебуває 282 одиниці техніки. В Одесі в місцях відстою на постах управління патрульної поліції Одеси перебуває 19 вантажівок.

У прес-службі додали, що зараз на території Одеської області спостерігається сильна хурделиця та снігові замети, швидкість вітру становить 19-24 м/с, місцями пориви 25-27 м/с, видимість 100-500 м - температура повітря вночі була 14-19, вдень 10-15 морозу.

Ліквідація наслідків несприятливих погодних умов триває.

Як повідомляв УНІАН, із ранку 6 січня в Одеській області сильний північний вітер, пориви 25-28 м/с, хуртовина. Синоптики прогнозують таку погоду на 7 і 8 січня.

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