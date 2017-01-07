У Києві 7 січня очікуються снігопади, хуртовини та ожеледиця

12:50, 7 січня 2017
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За прогнозом Українського гідрометцентру, 7 січня в столиці очікуються складні погодні умови: снігопади, хуртовина та пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах подекуди ожеледиця. Температура протягом доби 15-17° морозу.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Складні погодні умови утримаються в столиці й 8 січня. Так, завтра вдень очікуються сильні снігопади, снігові замети, на дорогах ожеледиця. Приріст снігу складе 10-15 см. Температура 11-13° морозу.

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Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

"Комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки. Нагадуємо, автівки, що заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 7-8 січня в Україні збережуться складні погодні умови.

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