Негода в Україні: на дорогах шести областей обмежено рух транспорту
Через негоду, що панує в Україні 7 січня діють обмеження руху транспорту в шести областях: Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Черкаській.
Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху поліції.
Зокрема, Одеська область:
- обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
Гідрометцентр: 7-8 січня в Україні збережуться складні погодні умови
- а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – заборонено рух для всіх видів транспорту.
- також заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.
Кіровоградська область:
- заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
Миколаївська область:
- обмежено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.
Херсонська область:
- обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).
Дніпропетровська область:
В Україні через хуртовину понад 70 населених пунктів лишилися без світла
Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);
Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;
Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке від Кривого Рогу до Широкого.
Черкаська область:
- обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
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