Негода в Україні: на дорогах шести областей обмежено рух транспорту

13:19, 7 січня 2017
1902
0

Через негоду, що панує в Україні 7 січня діють обмеження руху транспорту в шести областях: Дніпропетровський, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській,  Херсонській та Черкаській.

УНІАН
У поліції розповіли де саме обмежено рух / УНІАН

Про це повідомляє прес-служба Управління безпеки дорожнього руху поліції.

Зокрема, Одеська область:

- обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Гідрометцентр: 7-8 січня в Україні збережуться складні погодні умови

- а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – заборонено рух для всіх видів транспорту.

 - також заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.

Кіровоградська область:

-  заборонено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Миколаївська область:

- обмежено рух вантажних транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування.

Херсонська область:

 - обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі  М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).

Дніпропетровська область:

В Україні через хуртовину понад 70 населених пунктів лишилися без світла

Для всіх видів транспорту

Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю);

Н-23 Кіровоград-Кривий Ріг-Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю) кордон;

Р-74 Пятихатки-Кривий Ріг-Широке від Кривого Рогу до Широкого.

Черкаська область:

- обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві завтра ясно, температура до +30° У Києві завтра ясно, температура до +30°
Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз) Погода на завтра: в Україні місцями очікуються грози і спека (відеопрогноз)
На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео) На еквадорському острові Фернандіна прокинувся вулкан Ла-Кумбре (відео)
В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека В Україні зберігається надзвичайна пожежна небезпека
На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео) На Одещині морем пронісся смерч (фото, відео)
В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж) В Японії стався потужний землетрус: троє загиблих, понад 200 поранених (фоторепортаж)
В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта) В Україні сьогодні на заході пройдуть дощі, температура до +30° (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
67 %
755 мм
2.4 м/с
17 %
Стрічка новин