На півдні Таїланду через повінь загинули щонайменше 12 осіб

13:43, 7 січня 2017
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У Таїланді внаслідок повеней загинули 12 осіб.

Про це повідомляє Аljazeera.

На півдні країни не припиняються сильні зливи, порушено транспортне сполучення. Внаслідок повеней, які в деяких районах досягають дахів будинків, постраждали понад 700 тис. чоловік.

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При цьому метеорологи прогнозують, що протягом ще двох днів триватимуть сильні дощі.

Раніше в Індонезії через повені евакуювали понад 100 тисяч осіб.

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