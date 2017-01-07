У чотирьох областях України через негоду діють обмеження на рух транспорту
На дорогах Кіровоградської, Миколаївської, Одеської та Херсонської областей України станом на 17.00 через негоду діють обмеження на рух транспорту.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції.
Згідно з повідомленням, в Одеській області закрито проїзд на дорозі М-14 Одеса-Мілітополь-Новоазовськ з 17 по 56 км для всіх видів транспорту.
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Обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування.
Крім того, на трасі М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) заборонено рух для всіх видів транспорту.
Також заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах Білгород-Дністровського, Саратського, Татарбунарського Кілійського, Ізмаїльського, Ренійського районів.
У Кіровоградській та Миколаївській областях заборонено рух для всіх видів транспорту на автодорогах загального користування.
На Херсонщині обмежено рух вантажівок на автодорозі М-14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).
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