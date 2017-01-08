Гідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов по всій Україні
На завтра метеорологи прогнозують ослаблення небезпечних явищ.
Гідрометцентр попереджає про ускладнення погодних умов сьогодні по всій Україні та прогнозує на завтра послаблення і припинення небезпечних явищ.
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Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, за прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в країну активного циклону з Чорного моря протягом 8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині - до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.
У зв'язку з сильними снігопадами та хуртовинами, у горах Львівської області та у високогір’ї Iвано-Франкiвської, Закарпатської областей значний (III) рiвень лавинної небезпеки. В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.
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У Києві приріст снігового покриву очікується в межах 10-15 см, зниження мінімальної температури до 15-18º.
8 січня у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській областях складні погодні умови: сильні снігопади і хуртовини, снігові замети; у Харківській, Дніпропетровській, Херсонській областях сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь; на дорогах ожеледиця.
В Україні, крім східних областей, пориви північного вітру 15-22 м/с, в Одеській та Миколаївській областях 25-30 м/с.
У західних та північних областях різке зниження температури повітря до 11-16º, в Карпатах та Прикарпатті до 20-25º морозу.
9 січня послаблення та припинення небезпечних явищ.
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