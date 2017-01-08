На Туреччину звалилися сильні снігопади, паралізувавши Стамбул (фото)

Сильні снігопади звалилися на Туреччину, паралізувавши Стамбул, де за минулу ніч випало близько 65 см снігу.

Босфорську протоку тимчасово закрили для судноплавства / REUTERS

У неділю основний турецький авіаперевізник Turkish Airlines оголосив про скасування 471 міжнародного рейсу з аеропорту Ататюрка, а також всіх внутрішніх рейсів, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

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Напередодні авіакомпанія також скасувала 610 рейсів з обох міжнародних аеропортів Стумбула - Ататюрка і Сабіхи Гокчен.

З вечора минулої п'ятниці близько 6000 пасажирів були розміщені в готелях, а до неділі в аеропорту імені Ататюрка накопичилося близько 20 тисяч пасажирів, яких, за даними місцевих агентств, забезпечують їжею та напоями.

Як повідомляє агентство Доган, чотири рейси, Turkish Airlines - з Індії, Південної Африки, В'єтнаму і з Мальдівських островів - були перенаправлені в аеропорт міста Газіантеп на півдні Туреччини.

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Опади завадили планам багатьох жителів Стамбула виїхати з міста на вихідні. Як передає Доган, багато автомобілістів були змушені кинути свої машини на дорозі і йти пішки. Деякі вважали за краще залишитися в автомобілі, більше 10 годин чекаючи поліпшення дорожніх умов.

Берегова охорона також призупинила рух суден, які входять і виходять в протоку Босфор, що є однією з найбільш завантажених морських артерій світу.

В неділю припинено і поромне сполучення між європейською і азіатською частинами Стамбула.

Як заявили представники влади міста, сніг призвів до підвищеної кількості заметів на дорогах і аварій. Стамбульська підземка працювала всю ніч на неділю, доставляючи пасажирів, які не мали можливості дістатися в іншу частину міста наземним транспортом.

За даними синоптиків низькі температури в Стамбулі збережуться протягом найближчих декількох днів.