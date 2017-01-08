Погода в Україні: завтра на заході очікується сильний сніг і хуртовини, на сході та Приазов'ї – ожеледь

17:11, 8 січня 2017
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До кінця дня 8 січня і вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.

На заході очікується сильний сніг / УНИАН
На заході очікується сильний сніг / УНИАН

Як повідомляє Український гідрометцентр, завтра у східних областях та Приазов'ї ожеледь.

Як повідомляв УНІАН, раніше гідрометцентр на завтра, 9 січня, прогнозував послаблення та припинення небезпечних явищ по всій Україні.

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За прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в країну активного циклону з Чорного моря протягом 8 січня на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині - до 35 см, сильні тривалі хуртовини, снігові замети, посилення швидкості вітру до 15-20 м/с, у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській, Полтавській областях відкладення ожеледі на дротах, деревах та дорогах.

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