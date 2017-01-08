На Одещині і Херсонщині через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів - ДСНС
В Одеській та Херсонській областях через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів.
Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема, на Одещині немає електропостачання у шести селах, на Херсонщині – в одному.
Негода в Україні: в п'яти областях знеструмлено 35 населених пунктів
До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, вночі внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 35 населених пунктів в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Волинській областях.
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