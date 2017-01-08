На Одещині і Херсонщині через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів - ДСНС

В Одеській та Херсонській областях через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів.

До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго / Фото УНІАН

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, зокрема, на Одещині немає електропостачання у шести селах, на Херсонщині – в одному.

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До відновлення енергопостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, вночі внаслідок несприятливих погодних умов через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 35 населених пунктів в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Волинській областях.