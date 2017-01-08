У Рахівському районі Закарпаття на автодорогу зійшла снігова лавина
Поблизу села Ділове Рахівського району сьогодні на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.
Як повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі.
Жертв та травмованих немає.
Працівники Рахівського райавтодору ліквідували наслідки сходження лавини, рух відновлено.
На Закарпатті зійшли снігові лавини
Також у прес-службі управління ДСНС попереджають, що 9 січня у високогір"ї Закарпатської області прогнозується ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.
Рятувальники рекомендують не виходити в гори під час снігопаду, стежити за змінами погоди й дотримуватися правил особистої безпеки.
За даними гідрометцентру, вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°