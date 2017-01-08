У Рахівському районі Закарпаття на автодорогу зійшла снігова лавина

21:53, 8 січня 2017
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Поблизу села Ділове Рахівського району сьогодні на автодорогу місцевого значення зійшла снігова лавина.

Жертв та травмованих немає / zak.depo.ua
Жертв та травмованих немає / zak.depo.ua

Як повідомляє прес-служба Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області, внаслідок сходження лавини рух на дорозі здійснювався у односторонньому режимі.

Жертв та травмованих немає.

Працівники Рахівського райавтодору ліквідували наслідки сходження лавини, рух відновлено.

На Закарпатті зійшли снігові лавини

Також у прес-службі управління ДСНС попереджають, що 9 січня у високогір"ї Закарпатської області прогнозується ІІ (помірний) рівень лавинної небезпеки.

Рятувальники рекомендують не виходити в гори під час снігопаду, стежити за змінами погоди й дотримуватися правил особистої безпеки.

За даними гідрометцентру, вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті очікується сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.

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