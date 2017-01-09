У ДСНС попереджають про складні погодні умови на заході країни

9 січня негода буде продовжувати вирувати у західних регіонах України.

Найближчої доби погода на Заході не покращиться / Фото УНІАН

Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.

Вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.

9 січня у східних областях та Приазов'ї ожеледиця.

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Вдень 9 січня в Харьківській області місцями сильні складні відкладення ожеледі та налипання мокрого снігу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні залишаються знеструмленими через негоду 5 населених пунктів у двох областях.

Зокрема, станом на 7 годину ранку 9 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) без електропостачання залишаються 4 населених пункти в Одеській області (з них 2 н.п. частково) та 1 н. п. - в Херсонській.

Також діють обмеження руху автотранспорту на автодорогах у 4 областях - Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській.

Відомо, що за добу, 8 січня, від переохолодження у Львівській області померло двоє людей, ще семеро госпіталізовані в лікарні.