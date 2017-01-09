У ДСНС попереджають про складні погодні умови на заході країни
9 січня негода буде продовжувати вирувати у західних регіонах України.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС, посилаючись на дані Укргідрометцентру.
Вночі та вранці 9 січня в Карпатах, на Прикарпатті і на Хмельниччині сильний сніг, хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с.
9 січня у східних областях та Приазов'ї ожеледиця.
Транспортний колапс у Львові: зранку на рейси не виїхали понад 80% маршруток
Вдень 9 січня в Харьківській області місцями сильні складні відкладення ожеледі та налипання мокрого снігу.
Як повідомляв УНІАН, в Україні залишаються знеструмленими через негоду 5 населених пунктів у двох областях.
Зокрема, станом на 7 годину ранку 9 січня внаслідок несприятливих погодних умов (сніг, хуртовини, пориви вітру) без електропостачання залишаються 4 населених пункти в Одеській області (з них 2 н.п. частково) та 1 н. п. - в Херсонській.
Також діють обмеження руху автотранспорту на автодорогах у 4 областях - Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській.
Відомо, що за добу, 8 січня, від переохолодження у Львівській області померло двоє людей, ще семеро госпіталізовані в лікарні.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +15°
-
Дніпро+30°... +15°
-
Донецьк+29°... +14°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+30°... +17°
-
Івано-Франківськ+25°... +14°
-
Київ+28°... +19°
-
Кіровоград+29°... +15°
-
Луганськ+29°... +13°
-
Луцьк+27°... +16°
-
Львів+26°... +16°
-
Миколаїв+31°... +16°
-
Одеса+30°... +17°
-
Полтава+27°... +16°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +15°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+28°... +16°
-
Херсон+30°... +16°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+28°... +17°
-
Чернігів+29°... +17°
-
Чернівці+23°... +17°