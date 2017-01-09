У Києві сьогодні трохи потеплішає, на дорогах ожеледиця

На даний момент столичні комунальники задіяли майже 60 бригад із ручного прибирання снігу та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки.

Комунальники продовжують прибирати вулиці столиці від снігу / Фото kievcity.gov.ua

Як повідомляє прес-служба КМДА, за прогнозом Українського гідрометцентру, 9 січня в столиці очікується хмарна погода з проясненнями. Часом сніг, слабка хуртовина. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 7-9° морозу, що трохи тепліше, ніж було учора.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути уважними та обережними на дорогах міста. Пішоходам рекомендується рухатись на тротуарах із обережністю, переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях, бути обачливими.

Читайте також Обмеження руху транспорту продовжує діяти в 4 областях

Також комунальники нагадують про прохання не паркувати приватні авто на узбіччях доріг, щоб не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Столична влада нагадує, що автівки, які заважатимуть розчищати дороги міста від снігу, будуть евакуйовані.

Тим часом повідомляється, що бригади з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" активно продовжують очищення вулично-дорожньої мережі столиці. Наразі особлива увага приділяється належному прибиранню підходів до наземних і підземних пішохідних переходів, сходових маршів, тротуарів і зупинок громадського транспорту, які обслуговують підприємства корпорації. На даний момент задіяно майже 60 бригад із ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня негода буде продовжувати вирувати у західних регіонах України.