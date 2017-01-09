В Україні за добу на автошляхах загинули 8 людей, ще 45 - травмовані

14:53, 9 січня 2017
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В Україні минулої доби через складні погодні умови на автошляхах загинули 8 людей, ще 45 - травмовані.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

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«За минулу добу у результаті ускладнених погодних умов та підвищеної аварійної ситуації на автошляхах України загинули вісім та травмовані 45 громадян», - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, критична за рівнем аварійності ситуація у Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській та Чернігівській областях. Також складною продовжує лишатися ситуація на дорогах Львівщини та Вінниччини.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, станом на ранок 9 січня обмеження руху транспорту залишалося на автодорогах у 4 областях - Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській та Черкаській.

Раніше рух транспорту через сильні снігопади також обмежували у Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

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